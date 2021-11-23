Üye Girişi
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu - Son Dakika

Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu

23.11.2021 10:52
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu

SARIYER'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara ait parçalar bulundu.

SARIYER'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara ait parçalar bulundu. Polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.

Olay, 21 Kasım Pazar akşam saatlerinde Zekeriyaköy'de meydana geldi. Yaşadığı sitenin hemen yanındaki ormanda kızlarıyla köpeğini gezdiren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru giden tekerlek izlerini fark etti. Araçla girilemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil, korkunç manzara ile karşılaştı. Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü. Ardından Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu. Kesilen at etlerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.

'ATLARI KESİP ETLERİNİ ALIP GÖTÜRMÜŞLER'

Köpeğini gezdirirken ormandaki atlara ait organ parçalarını gören Orhan Taştekil, "Açıkçası bu yol hiçbir şekilde ne kontrol ediliyor ne takip ediliyor. Yani burada piknik yapılıyor. İçki şişelerinden tutun da aklınıza gelecek her türlü pislik, aklınıza ne geliyorsa, buraya tinerciler de geliyor. Hiçbir şekilde yani ne belediye ne polis tarafından ne de jandarma hiçbir Allah'ın kulu buraya gelip de burada ne var ne yok diye bakmıyor. Neticede işte maalesef böyle bir olay oldu. Dün akşam itibariyle bu yoktu. Biz köpeğimizi gezdirirken bir baktık daha dün akşam olmayan araba izleri, anormal bir şekilde göze batıyor zaten. Sonra benim küçük kızım gördü. 'Baba şurada bir şeyler var. Ne olduğunu anlayamıyorum' dedi. Yaklaştım, baktım. İşte sizin de şimdi gördüğünüz görüntüler. Yılkı atları bunlar. Bunlar genelde yılın belli aylarında serbest bırakılır. O gariban hayvanlar sağda solda dolaşırlar. Belli ki, iki tanesini burada katletmişler. Yani şimdi kimsenin günahını alacak halim yok ama buralar bu kadar kontrolsüz olursa olacağı budur. Akşamları burada silahlar patlıyor. Açıkçası abarttığımı düşünmeyin yani gerçekten böyle. İndim, baktım, resimleri de çektik. Kızlarla birlikte hemen ilgili yerlere bildirdik. Atları kesip etlerini alıp götürmüşler. Şimdi tabii burada kalan belli kısımları var ama o etleri aldılar götürdüler. O etleri Allah bilir, bir kasaba mı sattılar? Kendileri mi yediler? Bilmiyorum. Bunlardan her şey beklenir" diye konuştu.

'KİM BİLİR NE İŞLER DÖNÜYOR AMA BİZ BİLMİYORUZ'Kızı Elvan Taştekil ise, "Ben her gün akşam ve sabah ormanda köpeğimizi gezdiririm. Ben dün sabah ve dün akşam çıktığımda buradan geçerken yoktu bu. Akşam olmuş bence. Çünkü bu sabah çıktığımda miyop olduğum için çok oraları göremedim. Bir şey olduğunu anladım ama yani göremedim. Akşam da çıkınca babam da gelip fotoğrafını falan çekince gördüğüm şeyin kesilmiş at olduğunu anladım. Burada Kurban Bayramı'nda falan hep kurban kesiyorlar. Çer çöp etrafta bırakıyorlar. Kafadır, bacaktır. Aynı zamanda piknikçiler de geliyor. Tüm çöplerini ortalıkta bırakıyorlar. Kimse burayı gerçekten kontrol etmiyor. Sabah bir çıkıyoruz her yer bira şişesi dolu atılmış. Ormana da zarar veriyor bunlar. Yani biz de topluyoruz elimizden geldiğince ama hiç kimse burayla ilgilenmiyor. Kim bilir ne işler dönüyor ama biz bilmiyoruz" dedi.


Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu
Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu

İnceleme, Ormana, Kasım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! 11:02 İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler! Bakan Koca 10:57 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz! Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi 21:13 Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

Son Dakika Haberleri
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 İstanbul'da at kesimi! Ormanlık alanda kestiler, sonra da alıp götürdüler!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
10:39 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı         
11:08
Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler         
11:02
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:50
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:14:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement