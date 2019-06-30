Son Dakika Haberleri: SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)
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SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)

14 dakika önce

Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1), System.String[]

Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Görüntü dökümü:

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-Ormanlık alandan çıkan dumanlar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:24 Kaynak: DHA
İtfaiye, Ayazağa, Sarıyer, Güncel
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