SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)
14 dakika önce
Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:24 Kaynak: DHA
Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.
Görüntü dökümü:
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-Ormanlık alandan çıkan dumanlar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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