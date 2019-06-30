Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de orman yangını (1)
Son Dakika Güncel Haber

Sarıyer'de orman yangını (1)

12 dakika önce

SARIYER Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sarıyer'de orman yangını (1), System.String[]
SARIYER  Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
Ayazağa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul Hasdal'da orman yangını

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:38:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de orman yangını (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]