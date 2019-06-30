Sarıyer'de orman yangını (1)
12 dakika önce
SARIYER Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
SARIYER Ayazağa
Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.
- İstanbul
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