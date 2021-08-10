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(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi

10.08.2021 16:05

Zeki GÜNAL / SARIYER'de orman yangını çıktı.

Zeki GÜNAL/  SARIYER'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 m2 civarında alanın yandığı tespit edilmiştir" denildi.

Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, ardından soğutma çalışmaları yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.Bölgeye yakın mahallenin sakinlerinden Hüseyin Şahin, "Baktık dumanlar yükseliyor, sesleri duyunca biraz endişelendik. Zaten mahallede ses duyanlar bir birine haber veriyor. Sosyal medyada paylaştılar yangın olduğunu. Ben de o can havliyle koştum. Yukarıdaki evlere sıçramasından korktuk. Yapabileceğimiz bir şey var mı diye toplandık. Aşağıdaki yol tek şerit olduğu için itfaiye zor gidiyor. Biz de arabalarla o yola girmedik ki, itfaiye rahat çalışsın. Yardım etmeye çalışıyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Korkuyoruz yani endişeliyiz" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.50'de Sarıyer ilçemizde Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasında bir yangın ihbarı alınmıştır.  Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir.  Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 m2 civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.


(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi
(Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi

İstanbul, Sarıyer, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika


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