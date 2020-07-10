SARIYER'DE ORMAN YANGINI: 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR - Son Dakika

Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Bölgede dumanlar yükselmeden önce bir şüphelinin elinde bidonla ormanlık alanda görüldüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, şüphelinin yakalanarak sorgulanması için çalışma başlattı.

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