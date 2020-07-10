SARIYER'DE ORMAN YANGINI: 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR - Son Dakika

SARIYER'DE ORMAN YANGINI: 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda yangın çıktı.

SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 500 metrekare alanın zarar gördüğü yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ayazağa ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.  Söndürme çalışmalarına bir helikopterde havadan destek verdi.

ORMANDAN ÇIKAN BİR ŞÜPHELİ İDDİASI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Bölgede dumanlar yükselmeden önce bir şüphelinin elinde bidonla ormanlık alanda görüldüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, şüphelinin yakalanarak sorgulanması için çalışma başlattı.

- İstanbul
İtfaiye, Ayazağa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:02 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa SARIYER'DE ORMAN YANGINI: 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR - Son Dakika
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