Son Dakika Haberleri: SARIYER'DE ORMAN YANGINI (2)
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SARIYER'DE ORMAN YANGINI (2)

31 dakika önce

Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda yangın çıktı.

SARIYER'DE ORMAN YANGINI (2), System.String[]

Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayılan yangına havadan da yangın söndürme helikopterliyle müdahele ediliyor.
Sarıyer Ayazağa'da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki  ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.   İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da müdahale ediliyor. 

Görüntü dökümü:
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-Ormanlık alandan çıkan dumanlar
-Helikopterlerin yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:53 Kaynak: DHA
Hasdal, Ayazağa, Sarıyer, Güncel
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