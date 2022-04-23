SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU

23.04.2022 18:14

SARIYER'de, sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Taşkın Eyibil, ormandaki kuyuda ölü olarak bulundu.

SARIYER'de, sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Taşkın Eyibil, ormandaki kuyuda ölü olarak bulundu.

Olay, Bahçeköy Balaban Dere Mevkii'nde, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Taşkın Eyibil, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, telefonla defalarca aramalarına rağmen ulaşamadıkları Eyibil'i, gitmiş olabileceği yerlerde aramaya başladı. Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği ormanda sürdüren yakınları, kapağı açık bir kuyunun içine baktıklarında Taşkın Eyibil'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yakınlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Eyibil'in cesedi üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Polis, Eyibil'in, ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Taşkın Eyibil'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU
SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU
SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU
SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU

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Hamidiye, Balaban, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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