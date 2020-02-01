Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı

6 saat önce

SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI (2) (Kurtarma anı görüntüleriyle)

SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI (2) (Kurtarma anı görüntüleriyle)

Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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