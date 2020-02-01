Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
6 saat önce
SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI (3) (Kurtarma anı görüntüleriyle)
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUYA DÜŞEN KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI (3) (Kurtarma anı görüntüleriyle)
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