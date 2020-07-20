Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sarıyer Belgrad Ormanında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Sarıyer Belgrad Ormanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı.

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Yangın saat 00.30'da Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan Belgrad Ormanının bir bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormandan alev ve dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden orman arazözü ve itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın çevredeki bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Belgrad, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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