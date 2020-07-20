Sarıyer'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Sarıyer'de ormanlık alanda yangın

SARIYER Belgrad Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

SARIYER Belgrad Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Yangın saat 00.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan Belgrad Ormanı'nın bir bölümünde çıktı. Ormandan alev ve duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.


Belgrad Ormanları, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 02:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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