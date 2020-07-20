SARIYER'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

SARIYER'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN
SARIYER'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN Sarıyer Belgrad Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
SARIYER'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN
Sarıyer Belgrad Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın saat 00.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan Belgrad Ormanı'nın bir bölümünde çıktı. Ormandan alev ve duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
- Kılıç
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 03:53 Kaynak: DHA
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