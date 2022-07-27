Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi

27.07.2022 10:22
Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi

Sarıyer'de park halindeki iki otomobile çarpan sürücü, daha sonra manevra yaparak yardım etmek için yanında duran başka bir sürücünün aracına çarparak durdu.

Sarıyer'de park halindeki iki otomobile çarpan sürücü, daha sonra manevra yaparak yardım etmek için yanında duran başka BİR sürücünün otomobiline çarptı. Otomobil son olarak karşı yönden gelen araca çarparak durabildi.

YARDIM İÇİN DURAN ARACA DA ÇARPTI

Reşitpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen Ali İhsan Coşkun, aracın yanında durarak sürücüyü kontrol etmek istedi. Aracının kapısını açtığı anda, kaza yapan otomobilin sürücüsü Erdem Gönenç aniden hareket etti. Coşkun'un otomobiline de vurduktan sonra, yaklaşık 100 metre daha ilerleyen sürücü, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Erdem Gönenç yaralandı. Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ BAYILDIĞINI SÖYLEDİ

Yardım etmek isterken, otomobiline çarpan araçtan şans eseri kurtulan Ali İhsan Coşkun, Önümde gidiyordu, yan tarafta park eden iki arabaya vurdu. Sağ tarafından geçip, kendine bir şey mi oldu diye durdum. Kapıyı açtım, aşağı inerken direksiyonu tam sağ yaptı ve gaza yüklendi, beni de biçti. Sonra da öndeki arabaya vurdu. Baygın değildi. Yanına gittiğimde 'Sizde bir şey var mı, bir şey oldu mu' diye sordu dedi.
Kazayı görüp yardıma gelen Mustafa Çap ise, Kazadan hemen sonra kendisine müdahale ettik, bayıldığını söyledi. Kendine geldiğinde ilk sorduğu şey, 'Ölü var mı' oldu şeklinde konuştu.
Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

YORUMLAR
500
SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA
Kaynak: DHA

İhsan Coşkun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:17 İstanbul-Adana seferindeki pilotun 'Azer Bülbül' ananso sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement