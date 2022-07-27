Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi

Sarıyer'de park halindeki iki otomobile çarpan sürücü, daha sonra manevra yaparak yardım etmek için yanında duran başka BİR sürücünün otomobiline çarptı. Otomobil son olarak karşı yönden gelen araca çarparak durabildi.

YARDIM İÇİN DURAN ARACA DA ÇARPTI

SÜRÜCÜ BAYILDIĞINI SÖYLEDİ

Reşitpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen Ali İhsan Coşkun , aracın yanında durarak sürücüyü kontrol etmek istedi. Aracının kapısını açtığı anda, kaza yapan otomobilin sürücüsü Erdem Gönenç aniden hareket etti. Coşkun'un otomobiline de vurduktan sonra, yaklaşık 100 metre daha ilerleyen sürücü, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Erdem Gönenç yaralandı. Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yardım etmek isterken, otomobiline çarpan araçtan şans eseri kurtulan Ali İhsan Coşkun, Önümde gidiyordu, yan tarafta park eden iki arabaya vurdu. Sağ tarafından geçip, kendine bir şey mi oldu diye durdum. Kapıyı açtım, aşağı inerken direksiyonu tam sağ yaptı ve gaza yüklendi, beni de biçti. Sonra da öndeki arabaya vurdu. Baygın değildi. Yanına gittiğimde 'Sizde bir şey var mı, bir şey oldu mu' diye sordu dedi.

Kazayı görüp yardıma gelen Mustafa Çap ise, Kazadan hemen sonra kendisine müdahale ettik, bayıldığını söyledi. Kendine geldiğinde ilk sorduğu şey, 'Ölü var mı' oldu şeklinde konuştu.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.