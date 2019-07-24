Sarıyer'de otobüs önce cipe ardından da ağaca çarptı



SARIYER'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, ara sokaktan yola çıkan cipe çarptı. Otobüs ağaca çarparak durabilirken, kazada otobüsteki ve cipteki 4 kişi yaralandı. Kaza, Yeniköy, Köybaşı Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tarabya'dan İstinye istikametine giden Özcan Bozkurt yönetimindeki İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait belediye otobüsü seyir halindeyken bir anda yan sokaktan 34 DE 7086 plakalı cip yola çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs önce cipe ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak, durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüsün içerisindeki Türkmenistan uyruklu Mihriban Allahverdi, cipin sürücüsü İmdat Arslani, İlker ve Rahmi Koca vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

"YARALIYA SÜRÜCÜYE MÜDAHALE ETTİM İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kazanın görgü tanığı Hüseyin Akın, "Otobüs normal yolunda gidiyordu. Sağ taraftan yaşlı amcanın kullandığı cip yola çıkıyor. Otobüs duramayarak cipe çarpıyor. Ben geldim kaza yerine insanlık görevimi yaptım. Cip sürücüsünün başı kanıyordu. Buradaki eczacı arkadaş sağ olsun pansuman malzemesi verdi. Bende yaralıya tampon yaptım" dedim



- İstanbul