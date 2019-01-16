Sarıyer'de otomobil ambulansa çarparak takla attı: 1 yaralı



İSTANBUL - Sarıyer Büyükderde Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ambulansa çarparak takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

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