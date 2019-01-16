Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarparak Takla Attı: 1 Yaralı

Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarparak Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Sarıyer'de otomobil ambulansa çarparak takla attı: 1 yaralıİSTANBUL - Sarıyer Büyükderde Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ambulansa çarparak takla attı.

Sarıyer'de otomobil ambulansa çarparak takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer Büyükderde Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ambulansa çarparak takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa
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