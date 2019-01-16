Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı: 2 Yaralı (1)

Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı.





Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:



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-Olay yeri



-Ambulansın görüntüsü



-Ters dönen araç



-Genel ve detaylar - İstanbul

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