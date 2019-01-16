Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı: 2 Yaralı (1)

Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı: 2 Yaralı (1)

1 saat önce

Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı.

Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı: 2 Yaralı (1), System.String[]


Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında  bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

Darüşşafaka, Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Güncel
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