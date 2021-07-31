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Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu - Son Dakika

Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu

31.07.2021 10:34
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu, System.String[]

SARIYER'de bulunan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne ait rıhtımda, sürücüsünün manevra yaparak dönüş yapmaya çalışırken fren yerine gaza bastığı otomobil, denize uçtu.

SARIYER'de bulunan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne ait rıhtımda, sürücüsünün manevra yaparak dönüş yapmaya çalışırken fren yerine gaza bastığı  otomobil, denize uçtu. Sürücüsünün açık camdan çıkıp yüzerek kurtulduğu otomobil, yaklaşık üç saat süren çalışma ile denizden çıkarıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Büyük Liman'da bulunan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne ait rıhtımda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 DEJ 849 plakalı otomobilin sürücüsü rıhtım üzerinde manevra yaparak geri dönmek istedi. Bu sırada hafif geri giden otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması ile hızla rıhtımdan denize uçtu. O sırada plajda yüzenler ve cankurtaranlar sürücünün yardımına koştu. Sürücü denizin dibine doğru batan otomobilin açık olan camından çıkıp yüzerek rıhtımın demir merdivenlerine tutunarak bekledi. Yetişen vatandaşlar sürücüyü merdivenlerden yukarı çıkardı. Otomobilin denize uçmasının ardından sürücüye yardım etmek için denize atlayan çevredekiler cep telefonu kamerasına yansıdı. Denize uçan otomobilin sürücüsünün Kıyı Emniyet Müdürlüğü personeli bir dalgıç olduğu ve bu sayede suya gömülen otomobilden çıkıp yüzerek kenara gelebildiği öğrenildi. Otomobili çıkarmak için olay yerine vinç ve dalgıçlar geldi. Dalgıçlar yaptıkları hazırlığın ardından denize dalarak suyun altındaki otomobili halatlarla bağladı. Ardından otomobil vinç yardımı ile çekilerek denizden çıkarıldı.

"BİR ANDA TAM GAZ GERİ GİDEREK DENİZE DÜŞTÜ"

Otomobilin denize uçtuğunu görüp yardıma koşan Enes Kahraman, "Araç geldi köprüden buraya. Her zaman geliyor araçlar. Kıyı Emniyet'ten gemiye geçecekler diye düşündüm. Aracın ön tarafını plaja doğru döndürdü, Bir anda geriye takınca, herhalde yanlışlıkla karıştırdı, geri geri denize uçtu. Ondan sonra zaten hepimiz birden denize atladık. Biz gittiğimizde sürücü araçtan çıkmış, Kıyı Emniyet'in merdivenlerine tutunmuştu. Kısa bir alandı ama kayarak değil, bir anda tam gaz geri giderek düştü" şeklinde konuştu.

"SUYA ATLAYIP SÜRÜCÜYÜ MERDİVENLERDEN ÇIKARDIK"Görgü tanıklarından Mertcan Yüksel ise, "Buradan geliyordu, herhalde dönmeye çalışıyordu, oradan bu taraftan çıkacaktı. Araba birden bire geri geri geldi, suya düştü. O sırada bütün cankurtaran arkadaşlarla birlikte abiye doğru koştuk. Suya atladık, sürücüyü merdivenlerden çıkarttık. Araba hala suyun altında. Merdivenlerden adamı çıkarttık, zaten şoktaydı" diye konuştu. Akın Aydın ise, "Biz burada yüzüyorduk, gri bir araba geldi buraya ama bayağı hızla geldi. Sonra bir anda suya doğru düştü" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu
Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu - Son Dakika


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