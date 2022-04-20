Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı

20.04.2022 18:17
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı

SARIYER'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SARIYER'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Maden Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FG 5989 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 34 LP 017 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki araç içindeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazanın meydana geldiği yerde başka kazaların yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.


Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
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Otomobil, Tragger, Sarıyer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı - Son Dakika
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