Sarıyer'de otomobil kaldırıma çıktı; kaza kamerada - Son Dakika

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp saksılara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki aracın arasından kaldırıma çıktı. Otomobil, saksılara çarparak durabildi. Panikleyen sürücü, otomobili çalışır halde bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

KOŞARAK EVE GİTTİ, EŞİ İLE BİRLİKTE OLAY YERİNE GERİ GELDİ

Kaza yapan sürücü yeni doğum yaptığı öğrenilen eşi ile birlikte olay yerine geri geldi. Kazadan dolayı panikleyen sürücüyü eşi teselli etmeye çalıştı. Polisin alkolmetre ile yaptığı ölçümde alkol kullanmadığı anlaşılan sürücünün, uykusuz olduğunu ve bu yüzden bir anlık dalgınlık yaşadığı için kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kaza yapan sürücü, otomobilini çekmesi için çağırdığı çekici şoförünün istediği ücreti fazla buldu. Bu nedenle yoldan geçen Sarıyer Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu şoföründen yardım istedi. Halatla çöp toplama kamyonuna bağlanan otomobil toplanan vatandaşların da yardımıyla kaza yerinden çekildi.

"YANINDA TELEFONU OLMADIĞI İÇİN KOŞARAK EŞİNE HABER VERMİŞ"Atilla Göçmez, "Telefonu yokmuş üzerinde, eşine haber vermek için gitmiş. Polisler geldi, tutanak tutuldu, arkadaşta alkol falan olmadığı, uykusuz olduğunu söyledi. Polisler, alkolmetreye üflediğinde problem çıkmadığını söyledi." dedi. Önünde kaza meydana gelen dükkanın sahibi Ali Yavuz, "Dua ediyoruz ki, şurada doğal gaz var, geldiğinde doğalgaza vursaydı burada patlama olurdu. Doğalgaz hemen açıkta duruyor, iyi ki böyle bir şey olmadı" diye konuştu.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

