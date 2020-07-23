SARIYER'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı

Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu