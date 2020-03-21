SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Son Dakika

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

26 dakika önce

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI Sarıyer'de aydınlatma direğini devirerek takla atan otomobil sürücüsü yaralandıHaber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL, Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücüsünün kullandığı otomobil takla attı.

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI, System.String[]

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Sarıyer'de aydınlatma direğini devirerek takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücüsünün kullandığı otomobil takla attı. 1 kişi yaralandı. Kaza, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde 22: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sandra Kathleen Engler idaresindeki 34 TF 5742 plakalı otomobil ile, önündeki otomobile çarpmamak  için direksiyonunu kırınca yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirerek takla attı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık  ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki sürücü itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Sarıyer, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:52 Kaynak: DHA

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