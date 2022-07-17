Son dakika haberi! SARIYER'DE OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! SARIYER'DE OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, 2 YARALI

17.07.2022 20:09
Son dakika haberi! SARIYER'DE OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, 2 YARALI

Son dakika haber: SARIYER'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonuna girdi.

SARIYER'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. Kazada istasyon görevlisi ve yakıt alınan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DP 948 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. İki otomobilin arasında kalan istasyon görevlisi ve yakıtın alındığı otomobilin sürücüsü Yüksel Şimşek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis akaryakıt istasyonunun etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri herhangi bir yanma veya patlama ihtimaline karşılık hazır bekledi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan sürücünün oğlu Edip Şimşek, Bizim araba benzinliğin içindeydi. Şu araba kaldırımın üzerindeydi indi, bizim arabaya arkadan vurdu. Şuradaki benzinci ile babam arada kaldı. Herhalde ayağı kırıldı dedi.

Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SARIYER'DE OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SARIYER'DE OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, 2 YARALI - Son Dakika
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