Sarıyer'de Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
44 dakika önce
Sarıyer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sarıyer
'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstinye
Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde, Levent istikametine giden M.Ö. idaresindeki 34 NE 7707 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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