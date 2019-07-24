Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kamerada
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Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kamerada

1 saat önce

SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı.

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kamerada, System.String[]
SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde geçen hafta meydana geldi. Bir otomobil, dört yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücünün taktığı kask da başından çıkarak fırladı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
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