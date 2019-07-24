SARIYER'DE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
1 saat önce
SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:56 Kaynak: DHA
SARIYER'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet
sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak
kampüsünde geçen hafta meydana geldi. Bir otomobil, dört yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücünün taktığı kask da başından çıkarak fırladı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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