Sarıyer'de Özel Harekat tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.

Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulundaki eğitim tatbikat kapsamında ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro operasyonları, helikopterle hedefe atış çalışmaları gerçekleştirdi.

Zırhlı araç ve helikopterle de atış yapılan eğitimde senaryo gereği araç içinde ve arazide rehine kurtarma operasyonu yapan ekipler, helikopterle takip edilen araçtan kaçan suçlulara operasyon yaptı.

Şube müdürleri ve amirlerle tatbikatı takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, yıl içinde sık sık bu tip tatbikatlar düzenlediklerini anlattı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çalışkan, "Arkadaşların ne kadar zinde, hazır olduklarını, eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu birlikte seyrettik. Bu arkadaşlar Afrin'de, Güneydoğu'da, Türkiye'nin her yerinde devletimiz ne görev verirse görevini başarıyla yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş, bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Adı üstünde, özel harekat şubesinin başındaki 'özel' başlığı bunu açıklıyor, özel, değerli arkadaşlar, Allah hepsini korusun."

Şehitler için dua edilen eğitim sonrası, Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasındaki başarısından dolayı polis memuru Nurettin Diler'e plaket takdim edildi.