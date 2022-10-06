Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının yurdun içerisinde asansöre binişi ve terasta bulunan kafeteryaya çıkması yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda, M.I.O. (24) isimli kadının yüksekten düştüğü bilgisi üzerine ekipler, bölgeye gitti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü - Son Dakika

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