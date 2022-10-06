Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü - Son Dakika
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Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü

06.10.2022 15:13
Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü

İstanbul Sarıyer'de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşen yabancı uyruklu kadın, yaşamını yitirdi.

İstanbul Sarıyer'de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşen yabancı uyruklu kadın, yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda, M.I.O. (24) isimli kadının yüksekten düştüğü bilgisi üzerine ekipler, bölgeye gitti.

Olay yerinde kadının düştüğü alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri ve itfaiye personelinin çalışmaları sonucu kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının yurdun içerisinde asansöre binişi ve terasta bulunan kafeteryaya çıkması yer alıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü - Son Dakika
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