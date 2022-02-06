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Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada

06.02.2022 10:50
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada

SARIYER'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, maket bıçağıyla park halindeki 10 otomobilin lastiklerini kesti.

SARIYER'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, maket bıçağıyla park halindeki 10 otomobilin lastiklerini kesti. Araç sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Otomobillerin lastiklerinin kesildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak'ta dün sabaha doğru meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak sakinleri sabah saatlerinde park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sokak üzerindeki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti. Polisin, bir binaya ait güvenlik kamerasını incelemesi sonrası, araç lastiklerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından maket bıçağıyla kesildiğini belirledi. Eşkali alınan kişinin yakalanması için çalışmalara başlanıldı.

MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Otomobilinin lastiği kesilen sokak sakinlerinden Dinçer Akbaba, "Sabah 04.00, 05.00 gibi buradan aşağıya inen bir arkadaş tüm araçların sağ ön lastiklerini patlatmış. İleride iki araba daha var onları da mahvetmiş gitmiş. Mağdur olduk, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Başvurumuzu yaptık, bekliyoruz şu anda. Şüphelendiğimiz kimse yok. Yapanı kamera görüntülerinden gördük, tanımıyoruz. Görüntüleri polise verdik, polis inceleyecek. Yapan arkadaş niye yaptı bilmiyoruz.  Alkol mü aldı, uyuşturucu mu aldı bilmiyoruz" dedi.Mağdurlardan Ömer Budaklı ise "Lastiğin üst tarafına falçata atıyor. Bir de alt tarafına atıyor. Altı kesemiyor, falçata kör herhalde. Uğraşıyor kesemiyor. Kamera görüntülerinden yapanı tanıyamadık. Polise verdik. Polis gereğini yapacak herhalde. Suçluların er geç yakalanıp, cezalarını çekmesi lazım" diye konuştu.

LASTİKLERİN KESİLME ANI KAMERADAKimliği henüz belirlenemeyen kişinin park halindeki otomobillerin lastiklerini kestiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin yokuş yukarı yürürken park halindeki bir otomobilin yanına geldiği görülüyor. Etrafı kolaçan eden kişi daha sonra cebinden, maket bıçağı olduğu tespit edilen kesici bir alet çıkarıp eğilerek lastiği kesmeye çalışıyor. Bir süre sonra doğrulan kişi, otomobile yaslanarak oyalanıyor. Şüpheli, daha sonra tekrar lastiğe doğru eğilip kesme işlemini tamamlayarak yoluna devam ediyor. Bir başka otomobilin de lastiğini kesen şüpheli sokaktan ayrılırken de tekerleklerin havasının inip inmediğini kontrol etmek için lastiklere tekme atıyor.


- İstanbul
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada
Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada
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Tragger, Bağlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesen şüpheli kamerada - Son Dakika
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