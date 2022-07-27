SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika
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SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

27.07.2022 09:48
SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

SARIYER'de park halindeki iki otomobile çarpan sürücü, daha sonra manevra yaparak yardım etmek için yanında duran başka BİR sürücünün otomobiline çarptı.

SARIYER'de park halindeki iki otomobile çarpan sürücü, daha sonra manevra yaparak yardım etmek için yanında duran başka BİR sürücünün otomobiline çarptı. Otomobil son olarak karşı yönden gelen araca çarparak durabildi.

Reşitpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında, 34 AYL 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen Ali İhsan Coşkun, aracın yanında durarak sürücüyü kontrol etmek istedi. Aracının kapısını açtığı anda, kaza yapan otomobilin sürücüsü Erdem Gönenç aniden hareket etti. Coşkun'un otomobiline de vurduktan sonra, yaklaşık 100 metre daha ilerleyen sürücü, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Erdem Gönenç yaralandı. Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"DİREKSİYONU TAM SAĞ YAPTI, GAZA YÜKLENDİ BENİ DE BİÇTİ"

Yardım etmek isterken, otomobiline çarpan araçtan şans eseri kurtulan Ali İhsan Coşkun, "Önümde gidiyordu, yan tarafta park eden iki arabaya vurdu. Sağ tarafından geçip, kendine bir şey mi oldu diye durdum.  Kapıyı açtım, aşağı inerken direksiyonu tam sağ yaptı ve gaza yüklendi, beni de biçti. Sonra da öndeki arabaya vurdu. Baygın değildi. Yanına gittiğimde 'Sizde bir şey var mı, bir şey oldu mu' diye sordu" dedi. Kazayı görüp yardıma gelen Mustafa Çap ise, "Kazadan hemen sonra kendisine müdahale ettik, bayıldığını söyledi. Kendine geldiğinde ilk sorduğu şey, 'Ölü var mı' oldu" şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.  Görüntü dökümü:  -------------------------Kaza anı güvenlik kamerası -Kazaya karışan araçlar -Görgü tanıkları ile röportajlar -Kazanın meydana geldiği yer -Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

İhsan Coşkun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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