SARIYER'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

SARIYER'de park halindeki iki otomobile çarpan sürücü, daha sonra manevra yaparak yardım etmek için yanında duran başka BİR sürücünün otomobiline çarptı. Otomobil son olarak karşı yönden gelen araca çarparak durabildi.

Reşitpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında, 34 AYL 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen Ali İhsan Coşkun, aracın yanında durarak sürücüyü kontrol etmek istedi. Aracının kapısını açtığı anda, kaza yapan otomobilin sürücüsü Erdem Gönenç aniden hareket etti. Coşkun'un otomobiline de vurduktan sonra, yaklaşık 100 metre daha ilerleyen sürücü, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Erdem Gönenç yaralandı. Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"DİREKSİYONU TAM SAĞ YAPTI, GAZA YÜKLENDİ BENİ DE BİÇTİ"