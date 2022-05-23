Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı

23.05.2022 11:54
Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde PTT evleri Mahallesi Berkant Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 37 AJ 019 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alev yanmaya başladı. Alevler kısa süre içerisinde otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri geldi. Yangını kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Sarıyer, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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