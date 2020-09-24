Sarıyer'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı

SARIYER, Emirgan sahil yolunda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde ki bir otomobile çarparak takla attı.

Sarıyer'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı, System.String[]
SARIYER, Emirgan sahil yolunda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde ki bir otomobile çarparak takla attı. Kaza sonrası araç içindeki sürücü yaralandı.

Kaza Sarıyer, Emirgan Sahil yolu Beşiktaş istikametinde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJG 238 plakalı otomobili kullanan Gökhan Çınar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Çınar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Park halindeki aracı zarar gören sürücü Mustafa Öztürk ise "Arkadaş süratli geliyordu, duran arabaya vurdu devrildi. Vurduğu araç benim aracım içinde değildim. Tam araca binmek üzereydik Allah'tan binmedik. Gözümüzün önünde oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Otomobil, Sarıyer, Emirgan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 02:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de park halindeki otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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