Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı
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Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

6 saat önce

Sarıyer'de bir kişi parkta otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]

Sarıyer'de bir kişi parkta otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak'ta Burak Ö. parkta otururken 3 kişinin saldırısına uğradı. Önce darbedilen Burak Ö, ardından sağ bacağından silahla vuruldu.

Burak Ö'yü yaralayan saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Burak Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Burak Ö. ile saldırganların husumetli olduğu öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sarıyer, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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