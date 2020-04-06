Sarıyer'de pazarda "60 yaş" tartışması; pazara alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de pazarda '60 yaş' tartışması; pazara alınmadı - Son Dakika

Sarıyer'de pazarda "60 yaş" tartışması; pazara alınmadı

7 saat önce

SARIYER Bağlar'da kurulan semt pazarına gelen ve yaşını soran zabıta memuruna "64" diyerek cevap veren İsmail Danışment, "60 yaşa yasak geldi" diyen zabıta memuru tarafından pazara alınmadı.

Sarıyer'de pazarda
SARIYER Bağlar'da kurulan semt pazarına gelen ve yaşını soran zabıta memuruna  "64" diyerek cevap veren İsmail Danışment,   "60 yaşa yasak geldi" diyen zabıta memuru tarafından pazara alınmadı. Yasağın 65 yaş ve üzeri olmasına rağmen pazara alınmayan Danışment'in  "Ben 65 biliyorum" demesi de işe yaramadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunu getirildi. Bağlar'da kurulan semt  pazarı girişinde zabıtalar vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Pazar içerisinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlenirken pazarda satılan meyve sebzeler temas edilmeden seçildi.  Bu arada alış verişe gelenlerden  İsmail Danışment de  pazar girişinde eldiven ve maske dağıtmak için bekleyen zabıtanın yanına geldi. Zabıtanın yaşını sorduğu İsmail Danışment, "64" olarak cevap verdi. Zabıta memuru  İsmail Danışment'e "Amcacığım sokağa çıkma yasağınız var. Bunu biliyor musunuz? 60 yaş üzerine yasak var" dedi. Bunun üzerine Danışment, "Ben 65 biliyorum" diye yanıtladı.  Zabıta memuru, "Oğlunuz, kızınız, gelininiz yok mu? Hiç yoksa 155'i arayın 155 gelsin size yardımcı olsun" dedi.

İsmail Danışment'in "65 yaş üstü değil miydi" diye tekrar sorması üzerine zabıta memuru, "Haberlerde söylüyorlar. 20 AŞ altı, 60 yaş üstü yasak" diyerek yanlışında diretti. Zabıta memuru daha sonra İsmail Danışment'in istediği 5 kilo kültür mantarını alarak ona teslim etti ve evine gitmesi konusunda da ikazlarda  bulundu. Zabıta memuru ile İsmail Danışment'in o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İsmail Danışment "Ben yasağı 65 yaş üstü olarak biliyordum. Yoksa gelmezdim. Mantar almak istiyordum. Onu da aldırdım.  Bana yardımcı oldular" dedi.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Bağlar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:34 Kaynak: DHA

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