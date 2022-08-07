Sarıyer'de dron destekli geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika
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Sarıyer'de dron destekli geniş çaplı asayiş uygulaması

07.08.2022 01:15
Sarıyer'de dron destekli geniş çaplı asayiş uygulaması

Sarıyer'de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer'de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki asayiş uygulamalarına devam ediyor. Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,drone ve termal kameralarla Atatürk Kent Ormanı, Belgrad Ormanı, Kireçburnu sahili ve Emirgan sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Sarıyer ormanları termal kameralarla havadan denetledi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için havadan drone ve termal kameralarla denetim gerçekleştirdi. Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise Polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli şahıslar durdurularak didik didik arandı.

Uygulamadan kaçan araç drone kamerasında

Öte yandan maslakta uygulamadan kaçan bir araç yunus polisler tarafından kısa sürede yakalandı. O anlar anbean drone kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de dron destekli geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de dron destekli geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika
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