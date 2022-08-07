Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakaladı - Son Dakika
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Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakaladı

07.08.2022 13:58
Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakaladı

Sarıyer'de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer'de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamadan kaçan otomobilin yakalandığı anlar ise dron kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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(Havadan görüntülerle) DENETİMLERİ TAMAMLANAN ROJEN İSİMLİ GEMİ HAREKET ETTİ (Havadan görüntülerle) DENETİMLERİ TAMAMLANAN ROJEN İSİMLİ GEMİ HAREKET ETTİ (Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI (Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI
Kaynak: İHA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakaladı - Son Dakika
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