Kendisini akıllı sanan sürücü drone kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Kendisini akıllı sanan sürücü drone kamerasına yakalandı

19.11.2022 15:29

İstanbul Sarıyer'de daha önce ehliyetine el konulan sürücü trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Drone kamerasından tespit edilen olay sonrası sürücü ve araç sahibine toplam 7 bin 544 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Sarıyer'de, drone destekli trafik denetimi yapıldı. Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurarak, yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi.

DRONE KAMERASINDAN TESPİT ETTİLER

Durumu drone kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün levhalara uymayarak duraklama yaptığı da tespit edildi.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE CEZA

Kişiye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, levhalara uymamaktan 196 lira; araç sahibine ise 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 7 bin 544 lira ceza kesildi.

DENETİMLERDE TOPLAM 9 BİN 112 LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca ilçe genelinde yapılan denetimlerde, bir kişiye indirme bindirme kuralına uymamaktan 196 lira, bir kişiye kask kullanmamaktan 196 lira, bir kişiye emniyet kemeri takmamaktan 196 lira ve 6 kişiye levhalara uymamaktan toplam bin 176 lira, ceza kesildi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda toplamda 9 bin 112 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
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