Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de polisin araçtaki gizli bölmede uyuşturucuyu bulması kamerada
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Sarıyer'de polisin araçtaki gizli bölmede uyuşturucuyu bulması kamerada

44 dakika önce

Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.

Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.

Olay Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede aracın havalandırma bölümüne gizlenmiş bir miktar kokain ele geçirdi. Havalandırma ünitesine özel bir mekanizma ile çalışan gizli bir bölme yapan zanlıların bu şekilde uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Polisin gizli bölmeyi bulması ve uyuşturucuyu çıkartması kameraya yansıdı.

Sarıyer'de polisin araçtaki gizli bölmede uyuşturucuyu bulması kamerada

Sarıyer, Ayazağa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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