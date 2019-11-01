Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de kıskıvrak yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de kıskıvrak yakalandı

Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de kıskıvrak yakalandı

7 saat önce

Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli Ümraniye'de girdiği evde kıskıvrak yakalandı.

Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli Ümraniye'de girdiği evde kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Sarıyer'de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın polislerden kaçmasıyla kovalamaca başladı. Aracıyla kaçarak polisleri peşine takan şahıs Ümraniye Huzur Mahallesine kadar geldi. Ferdi Sokak üzerinde bulunan bir binaya giren şahıs, burada bir eve girerek polislerden saklanmaya çalıştı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şahsı girdiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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