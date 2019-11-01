Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de yakalandı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de yakalandı

Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de yakalandı

6 saat önce

Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli Ümraniye'de girdiği evde kıskıvrak yakalandı.

Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de yakalandı, System.String[]

Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli Ümraniye'de girdiği evde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer'de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın polislerden kaçmasıyla kovalamaca başladı. Aracıyla kaçarak polisleri peşine takan şahıs Ümraniye Huzur Mahallesine kadar geldi. Ferdi Sokak üzerinde bulunan bir binaya giren şahıs, burada bir eve girerek polislerden saklanmaya çalıştı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şahsı girdiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Metin Başar/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
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