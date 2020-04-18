SARIYER'DE POLİSTEN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?

İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu

Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı