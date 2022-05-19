SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika
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SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

19.05.2022 12:23

SARIYER'DE, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı protez kullanmak zorunda olan bir grup 19 Mayıs yürüyüşü yaptı.

SARIYER'DE, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı protez kullanmak zorunda olan bir grup 19 Mayıs yürüyüşü yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için protez kullanan bir grup, Sarıyer'de bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda bir araya geldi. Grup Atatürk'ü anmak için yürüdü.

Yürüyüşe katılanlardan Saadet Ölmez, 'Buraya yürüdüğümü, iyileştiğimi, rahat yürüyebildiğimi göstermek için geldim. Çocukluktan gelen çift taraflı kalça çıkığım vardı. Beş yıl oldu ameliyat olalı, gayet rahatım şu an hiçbir sıkıntım yok" dedi.

Muhlis Yıldırım ise, 'İki kalçamdan da protez ameliyatı oldum. Yıllarca ağrı çektim, çocuk gibi ağladım. Anlatamıyorum çektiğim acıları, yıllarca boşa acı çektim. Hocamı tanıdıktan sonra hayatım değişti, dünyaya yeniden geldim" şeklinde konuştu.

Firuzan Akşehirlioğlu de, 'Yirmi yıldır acı çekiyordum, korkuyordum. Şu an hiçbir problemim yok, protezimin olduğunun bile farkında değilim" şeklinde konuştu.

Etkinliği düzenleyen Uzman Dr. Seçkin Basılgan "Ben daha önce Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görev yaptım. O dönemde de ameliyat ettiğim hastalarla böyle bir etkinlik düzenlemek istedim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında yeniden hareketlenen hastalarımla bir araya gelmeyi düşünüyordum. Bu seneye nasip oldu" dedi.

SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ
SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ
SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ
SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ
SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ
SARIYER'DE PROTEZLİ 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

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Kaynak: DHA

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