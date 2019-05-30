Sarıyer'de Radyo Günleri sona erdi

Bir hafta boyunca İstinye Tersane Alanı'nda yayın yapan radyocular için bir de ödül töreni düzenlendi.

İstanbul'un en çok dinlenen radyoları Sarıyer Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde bir araya geldi. İstinye Tersane Alanı'nda gerçekleşen konser, tiyatro, kukla gösterisi, sinema gösterimi vb. etkinliklerin duyurularını yapan radyocular bir hafta içinde 74 saat yayın yaptı. Başkan Genç'in konuk olduğu programlarda yapılan çalışmalar ve Sarıyer'e dair gelecek planları konuşuldu. Radyo Günleri kapsamında bir hafta boyunca yayın yapan 30'a yakın radyocu, düzenlenen ödül töreninde plaketlerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in elinden aldı. Radyocuların da Başkan Genç'e plaket takdim ettiği törende duygularını paylaşan yayıncılar, kendilerine verilen bu fırsat için teşekkürlerini iletti.