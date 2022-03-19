SARIYER'DE RAMPADA KAYAN TIR OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

SARIYER'DE RAMPADA KAYAN TIR OTOMOBİLE ÇARPTI

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'de rampayı çıkarken kayan TIR, park halindeki otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçen perşembe saat 14.30 sıralarında rampayı çıkarken, kayan TIR, park halindeki otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil hasar gördü. Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin sahibi Aykut Kırdar, "Burası normalde kamyonların güzergahı değil fakat navigasyon bu yola yönlendiriyor. Üçüncü köprüye gitmek için bu yolu kullanmaları gerekiyor. Fakat bu yokuşun aşırı dik olmasından ve yağışlı havanın etkisiyle kamyonlar bu yolu çıkamıyor. Çıkamayınca da buradan geri geri kayıp burada hangi araba varsa veya burada bir ev varsa eve de girebiliyor. Daha geçen gün bir kaza oldu. Geçtiğimiz gün bir çocuk ezilme tehlikesi atlattı. Ondan önce bir amcamız yaralandı. Sürekli olay oluyor burada. Bunun bir çözümü mutlaka vardır. Dün de kamyon geri geri kayarken, şoför çok kuvvetli frene basmış ve frenleri patlamış. Frenleri patladıktan sonra araba olduğu gibi buraya bu şekilde girdi. Arabada ciddi maddi hasar var" dedi.