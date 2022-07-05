Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu - Son Dakika
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Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu

05.07.2022 17:04
Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu

Sarıyer'de bulunan bir restoranda yasa dışı biçimde sergilendiği tespit edilen 11 tarihi amforaya el konuldu.

Sarıyer'de bulunan bir restoranda yasa dışı biçimde sergilendiği tespit edilen 11 tarihi amforaya el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, antik dönemlere ait çömlek çeşidi olarak tanımlanan amforaların, Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Restorana 26 Mayıs'ta baskın düzenleyen polis, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 11 amforaya el koydu.

Amforaların, Boğaz'da avlanan balıkçılar tarafından çıkartıldığı, zaman içerisinde de yasa dışı biçimde el değiştirdiği belirlendi.

Tarihi eserlere el konulurken restoran sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.????????

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Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi İSTANBUL ? SARIYER'DE BALIK RESTORANINDA ANTİK ÇAĞLARA AİT 11 AMFORA ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL ? SARIYER'DE BALIK RESTORANINDA ANTİK ÇAĞLARA AİT 11 AMFORA ELE GEÇİRİLDİ Kastamonuspor'a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu Kastamonuspor'a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu - Son Dakika
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