Restorana 26 Mayıs'ta baskın düzenleyen polis, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 11 amforaya el koydu.

Kastamonuspor'a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu - Son Dakika

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