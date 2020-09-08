Sarıyer'deki rögarda yaşanan patlama, güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında, cadde üzerinde bulunan rögar kapağında patlama gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlama sebebiyle asfalt parçalanırken, ortalığı toz dumanı kapladı. Rögardaki patlama sırasında caddeden geçen aracın camları kırılırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rögarın bir araç geçtiği sırada patladığı görülüyor. Patlamanın meydana gelmesiyle aracın camları kırılırken büyük bir toz bulutu ortalığı kaplıyor. O sırada yolda yürüyen bir vatandaşın ise büyük bir korkuyla olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.