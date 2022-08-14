İSTANBUL-SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI

14.08.2022 01:33
İSTANBUL-SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI

SARIYER'de rot kolu kırılması sonucu kontrolden çıkan kamyon devrildi.

SARIYER'de rot kolu kırılması sonucu kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazanın geç saatte olması ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Aydın'ın kullandığı  41 AGA 704 plakalı kamyonun seyir halindeyken rot kolunun kırılması nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın,  kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Muharrem Aydın, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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