Kaza, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Aydın 'ın kullandığı 41 AGA 704 plakalı kamyonun seyir halindeyken rot kolunun kırılması nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın, kontrol amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Muharrem Aydın, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

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