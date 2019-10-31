Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de sağanak etkili oldu (3)
Son Dakika Güncel Sarıyer'de sağanak etkili oldu (3)

Sarıyer'de sağanak etkili oldu (3)

7 saat önce

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy'de başlayan sağanak yağmurun, akşama doğru Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe ve Pendik'te etkili olduğu bildirildi.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy'de başlayan sağanak yağmurun, akşama doğru Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe ve Pendik'te etkili olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde ana arterlerde yağmurdan kaynaklı bir sıkıntı bulunmadığı belirtildi.

Sarıyer tünel çıkışı ile Beykoz Akbaba' da oluşan göllenmelere ekipler anında müdahale etti. Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Sümbülzade Sokak'ta, 2 katlı ahşap metruk binanın çökmesi sonucu park halindeki 2 özel otomobil zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Üsküdar itfaiye ekibi tedbir amaçlı olay yerinde bekleyişine devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Yağış öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletildi.

Yağış geçişlerinin akşam saatlerinden sonra il genelinde aralıklarla etkili olması, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Sarıyer'de sağanak etkili oldu (3)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sarıyer, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı
Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 04:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de sağanak etkili oldu (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]