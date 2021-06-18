Sarıyer'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Sarıyer'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı megakentin üstünü kara bulutlar sardı. Ardından sağanak yağmur etkili oldu. Sarıyer'de de etkisi gösteren sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü. Bazı bölgelerde ise rögar kapaklarından suların çıktığı gözlendi. Öte yandan boğazda ise sis etkisini göstermeye başladı.